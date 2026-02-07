NJPW Road To New Beginning Night 9 Results – February 7, 2026
Location: Osaka Japan
Venue: Takeda Ham Habikino Coliseum
Attendance: 805
Katsuya Murashima defeated Masatora Yasuda via Boston Crab (9:06)
Tag Team Match
El Desperado & Ryusuke Taguchi defeated Shoma Kato & Tiger Mask IV via Pinche Loco on Kato (10:03)
8 Man Tag Team Match
TMDK (Junior Heavyweight Tag Team Champion Kosei Fujita, Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Boltin Oleg & Tatsuya Matsumoto via Modified German Suplex on Matsumoto (11:55)
8 Man Tag Team Match
NEVER Openweight Champion Aaron Wolf, Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Dick Togo) via Vendaval on Togo (11:08)
6 Man Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar & Robbie X) defeated Tomoaki Honma, Yuya Uemura & Shota Umino via Nightmare Hold on Honma (12:11)
8 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Francesco Akira, Callum Newman & Henare) defeated Unbound Company (Hiromu Takahashi, Taiji Ishimori, David Finlay & Gedo) via Modified Boston Crab on Gedo (10:45)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Great O Khan, Jake Lee & Zane Jay) defeated Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji, Drilla Moloney & Daiki Nagai) via D4C on Nagai (14:07)