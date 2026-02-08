NJPW Road To New Beginning Night 10 Results – February 8, 2026
Location: Osaka Japan
Venue: Edion Arena #2
Attendance: 888
Hiromu Takahashi defeated Masatora Yasuda via Boston Crab (6:50)
Tag Team Match
Katsuya Murashima & Tiger Mask IV defeated Tomoaki Honma & Shoma Kato via Butterfly Superplex on Kato (8:23)
8 Man Tag Team Match
TMDK (Junior Heavyweight Tag Team Champion Kosei Fujita, Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Boltin Oleg & Ryusuke Taguchi via Death Valley Bomb on Taguchi (13:41)
8 Man Tag Team Match
House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Dick Togo) defeated NEVER Openweight Champion Aaron Wolf, Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato via Hell’s Guillotine on Yoh (10:25)
6 Man Tag Team Match
El Desperado, Yuya Uemura & Shota Umino defeated Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar & Daiki Nagai) via Pinche Loco on Nagai (11:36)
8 Man Tag Team Match
Unbound Company (Hiromu Takahashi, Taiji Ishimori, Drilla Moloney & Robbie X) defeated United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan, Zane Jay & Henare) via X Express on Jay (13:53)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Francesco Akira, Callum Newman & Jake Lee) defeated Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji, David Finlay & Gedo) via Front Chancery on Gedo (14:11)