Dragon Gate The Gate Of Passion Night 12 Results – April 29, 2026
Tag Team Match
Natural Vibes (Open The Triangle Gate Champion Key & Strong Machine J) defeated Paradox (Susumu Yokosuka & Kagetora) via Machine Suplex on Kagetora (9:09)
U-T defeated Jiro Shinbashi via Pinfall (7:53)
6 Man Tag Team Match
Gajadokuro (Kota Minoura, Jason Lee & Kai) defeated Punch Tominaga, Luis Mante & El Cielo via Golden Rose on Tominaga (10:04)
Tag Team Match
Paradox (Dragon Kid & Yamato) defeated Ryu Fuda & Homare via Bible on Fuda (10:19)
Tag Team Match
D’Courage (Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Yuki Yoshioka) defeated Open The Triangle Gate Champions Natural Vibes (Kzy & Guc) via Nail Gun on Guc (10:19)
6 Man Tag Team Match
Love & Peace (Open The Twin Gate Champions Jacky Kamei & Riiita & HYO) defeated Gajadokuro (Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta, Yoshiki Kato & Ishin) via Jacky Knife on Ishin (14:35)