ETU Nowhere To Hide Results – December 7, 2025

By Ethan Black

Ethan Black
ETU Nowhere To Hide Results – December 7, 2025

Brayden Toon defeated Conan Lycan via Roll Up

Tag Team Match
The Shooter Boys (Anthony Vecchio & Aaron Ortiz) defeated Smash & Burn (Juni Underwood & Ricky Pryce) via Pinfall

No Disqualification Match
Janai Kai defeated Becca via Top Rope Superplex

Fatal 4 Way Match
Devious Cass defeated Shimbashi, Angelo Carter & Sammy Diaz

Gabby Forza defeated Journey Burke via Spear

Sam Holloway defeated Joshua Bishop via Splash

10 Man Tag Team Elimination Match
The Expected (Gabriel Skye, Austin Luke, Alec Price, Ikuro Kwon & Matt Mako) defeated Team ETU (Atlantic Tag Team Champions Killionaire’s Club (Pretty Boy Smooth & K Boujii), Donovan Dijak, Marcus Mathers & Jordan Oliver)

