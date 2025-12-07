ETU Nowhere To Hide Results – December 7, 2025
Brayden Toon defeated Conan Lycan via Roll Up
Tag Team Match
The Shooter Boys (Anthony Vecchio & Aaron Ortiz) defeated Smash & Burn (Juni Underwood & Ricky Pryce) via Pinfall
No Disqualification Match
Janai Kai defeated Becca via Top Rope Superplex
Fatal 4 Way Match
Devious Cass defeated Shimbashi, Angelo Carter & Sammy Diaz
Gabby Forza defeated Journey Burke via Spear
Sam Holloway defeated Joshua Bishop via Splash
10 Man Tag Team Elimination Match
The Expected (Gabriel Skye, Austin Luke, Alec Price, Ikuro Kwon & Matt Mako) defeated Team ETU (Atlantic Tag Team Champions Killionaire’s Club (Pretty Boy Smooth & K Boujii), Donovan Dijak, Marcus Mathers & Jordan Oliver)