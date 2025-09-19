GCW Keep In Touch Results – September 19, 2025

By
James Hetfield
-
GCW-Touch
GCW-Touch

The following results are from Friday’s GCW (Game Changer Wrestling) Keep In Touch event at the Nile Theater in Mesa, Arizona, courtesy of Fightful.com:

– Manny Lemons defeated Gino Rivera.

– Marcus Mathers defeated Oro.

– Vipress defeated Brittnie Brooks.

– 1 Called Manders defeated Man Like DeReiss.

– Atticus Cogar defeated Starboy Charlie.

– J.K.M. defeated Brayden Toon.

– Mance Warner defeated Rob Shit.

– Jordan Oliver defeated Jack Cartwheel.

– Bear Bronson and Matt Tremont defeated Joey Janela and Dr. Redacted.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR