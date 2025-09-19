GCW Keep In Touch Results – September 19, 2025

The following results are from Friday’s GCW (Game Changer Wrestling) Keep In Touch event at the Nile Theater in Mesa, Arizona, courtesy of Fightful.com:
– Manny Lemons defeated Gino Rivera.
– Marcus Mathers defeated Oro.
– Vipress defeated Brittnie Brooks.
– 1 Called Manders defeated Man Like DeReiss.
– Atticus Cogar defeated Starboy Charlie.
– J.K.M. defeated Brayden Toon.
– Mance Warner defeated Rob Shit.
– Jordan Oliver defeated Jack Cartwheel.
– Bear Bronson and Matt Tremont defeated Joey Janela and Dr. Redacted.