NJPW Road To Tokyo Dome Night 1 Results – December 19, 2025
Location: Gunma Japan
Venue: Gun Messe Gunma
Attendance: 1,291
6 Man Tag Team Match
Tiger Mask IV, Ryusuke Taguchi & Zane Jay defeated Great Bash Heel (Tomoaki Honma & Togi Makabe) & Masatora Yasuda via Crossface Chicken Wing on Yasuda (7:40)
8 Man Tag Team Match
Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi), Tatsuya Matsumoto & Boltin Oleg defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato & Shoma Kato via Boston Crab on Kato (8:26)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Junior Heavyweight Champion Douki & Sho & Yujiro Takahashi) defeated Katsuya Murashima, El Desperado & Kuukai via Douki Chokey on Murashima (8:58)
8 Man Tag Team Match
Team 100 (Satoshi Kojima & Taichi), Shota Umino & Yuya Uemura defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Evil, Yoshinobu Kanemaru, Ren Narita & Sanada) via Disqualification (8:52)
6 Man Tag Team Match
Los Ingobernables De Japon (Global Champion Yota Tsuji & Shingo Takagi) & Gedo defeated United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan & Callum Newman) via Disqualification (11:06)
8 Man Tag Team Match
TMDK (2025 World Tag League Winners Zack Sabre Jr & Ryohei Oiwa, Hartley Jackson & Kosei Fujita) defeated Bullet Club War Dogs (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar, Taiji Ishimori) & Daiki Nagai via Running Death Valley Bomb on Nagai (11:30)
Hiroshi Tanahashi defeated Hiromu Takahashi via High Fly Flow (14:25) (Recommend)