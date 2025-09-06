GLEAT Ver 20 Results – September 6, 2025
Tag Team Match
El Lindaman & Minoru Tanaka defeated Kazma Sakamoto & Soma Watanabe via Samson Clutch on Watanabe (10:39)
Triple Threat Match
Kotaro Suzuki defeated Joe Lando & Tetsuya Izuchi via Headscissors Pinhold on Izuchi (5:44)
Tag Team Match
Black Generation International (So Daimonji & Kaito Ishida) defeated Anti GLEAT Monsters (Ryuichi Kawakami & Chris Vice) via DQ (8:32)
6 Man Tag Team Match
Black Generation International (Kazma Sakamoto, So Daimonji & Kaito Ishida) defeated Anti GLEAT Monsters (Ryuichi Kawakami, Brass Knuckle Jun & Chris Vice) via Package Piledriver on Jun (5:37)
6 Person Tag Team Match
Takehiro Yamamura, Seiki Yoshioka & Cima defeated T Hawk, Ryo Aitaka & Michiko via Modified Butterfly Lock on Michiko (19:30)
G Rex Title Match
Katsuhiko Nakajima (c) defeated Junjie via Northern Light Bomb (18:47) (STILL CHAMPION!!!)