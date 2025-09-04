HOG In Philadelphia Results – September 4, 2025
Crown Jewel Title Match
Zilla Fatu defeated Bully Ray (c) via Running Samoan Spike (0:24) (NEW CHAMPION!!!)
Fatal 6 Way Match
Carlos Ramirez defeated Angel Jacquez, JJ Doze, Jodi Aura, Raheem Royal & Antonio Riccxs via Pinfall on Jacquez (8:36)
Cruiserweight Title Match
Daron Richardson (c) defeated Joey Silver via Roll Up (9:26) (STILL CHAMPION!!!)
HOG Tag Team Titles Match
The Mane Event (Jay Lyon & Midas Black) (c) defeated YDNP (Jordan Oliver & Alec Price) via Moonsault on Price (16:28) (STILL CHAMPIONS!!!!)
Shotzi Blackheart defeated Priscilla Kelly via DDT (7:29)
Winner Takes All Match
Man Like DeReiss (Progress) defeats Charles Mason (HOG Heavyweight) via DQ (24:48) (Both men retains their titles)
Cedric Alexander defeated The Amazing Red via Lumbar Check (19:00)