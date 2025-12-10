NJPW World Tag League Night 15 Results – December 10, 2025
Location: Nagasaki Japan
Venue: Dejima Messe Nagasaki
Attendance: 1,282
Tag Team Match
House Of Torture (Yujiro Takahashi & Chase Owens) defeated Katsuya Murashima & Shoma Kato via Last Testament on Kato (8:58)
6 Man Tag Team Match
Team 100 (Satoshi Kojima & Taichi) & Masatora Yasuda defeated Tatsuya Matsumoto, El Desperado & Shuji Ishikawa via Jumping High Kick on Matsumoto (7:25)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan & Callum Newman) defeated Monster Sauce (Lance Archer & Alex Zayne) & Zane Jay via Excalibur on Jay (8:50)
6 Man Tag Team Match
Be Bop Tag Team (Hiroshi Tanahashi & Toru Yano) & Boltin Oleg defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champion Sho, NEVER Openweight Champion Evil & Don Fale) via High Fly Flow on Sho (7:48)
6 Man Tag Team Match
Television Champion El Phantasmo, Shota Umino & Yuya Uemura defeated House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Ren Narita & Sanada) via STF on Kanemaru (9:08)
10 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar, David Finlay & Gedo) & Hiromu Takahashi defeated Los Ingobernables De Japon (Global Champion Yota Tsuji & Shingo Takagi), Bullet Club War Dogs (Drilla Moloney & Gabe Kidd) & Daiki Nagai via Ice High on Nagai (14:01)
Semi Final Match Of The 2025 World Tag League
Block B Winners 2 TMDK (Zack Sabre Jr & Ryohei Oiwa) defeated Block A Winners 1 Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) via Jackknife Pin on Goto (24:11) (Recommend)