Stardom Cinderella Tournament Night 4 Results – March 11, 2026

10 Woman Tag Team Match

Cosmic Angels (High Speed Champion Yuna Mizumori & Saori Anou), Kikyo Furusawa, Anne Kayana & Hazuki defeated Neo Genesis (Starlight Kid & Mei Seira), India Sioux, Tabata & Xena via Viva Mexico on Kanaya (7:56)

6 Woman Tag Team Match

Mi Vida Loca (Akira Kurogane, Rina Yamashita & Suzu Suzuki) defeated Stars (Bea Priestley, Momo Kohgo & Saya Iida) via Tequila Shot on Kohgo (8:38)

10 Woman Tag Team Match

God’s Eye (Saki Kashima, Tomoka Inaba, Rana Yagami, Ami Sourei & Lady C) defeated HATE (Artist Of Stardom Champions Wonder Of Stardom Champion Konami & Fukigen Death, Goddess Of Stardom Champions Natsuko Tora & Ruaka & Azusa Inaba) via Beat Buster on Fukigen Death (8:14)

Quarter Final Match Of The 2026 Cinderella Tournament

Hanan defeated Maki Itoh via Seventeen (11:22)

Quarter Final Match Of The 2026 Cinderella Tournament

New Blood Tag Team Champion Aya Sakura defeated Rian via German Suplex (13:17)

Future Of Stardom Title Match

Hanako (c) defeated Yuria Hime via JP Coaster (12:03) (STILL CHAMPION!!!!)

Champion vs. Champion Quarter Final Match Of The 2026 Cinderella Tournament

Artist Of Stardom Champion Rina defeated New Blood Tag Team Champion Sayaka Kurara via Reverse Gory Special Bomb (15:14)

Quarter Final Match Of The 2026 Cinderella Tournament

Miyu Amasaki defeated Hina via Tensei (14:39)

Semi Finals (March 15th)

Hanan vs. New Blood Tag Team Champion Aya Sakura

Artist Of Stardom Champion Rina vs. Miyu Amasaki