Marigold Dream Star Grand Prix Night 6 Results – August 17, 2025
Tag Team Match
Nao Ishikawa & Hummingbird defeated Nagisa Tachibana & Yuka Yamazaki via La Magistral Cradle on Yamazaki (8:23)
Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix
Twinstar Champion Maria (4) defeated Rea Seto (0) via Modified Headscissors (8:59)
Tag Team Match
Darkness Revolution (Misa Matsui & Chiaki) defeated Miku Aono & Megaton via Crossface on Megaton (8:05)
Tag Team Match
Kouki Amarei & Mirai defeated Minami Yuuki & Chika Goto via Reversal Pinfall on Yuuki (11:55)
Non Title Star League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix
United National Champion Mai Sakurai (6) defeated Kizuna Tanaka (0) via STF (7:56)
6 Woman Tag Team Match
Superfly Champion Mayu Iwatani, Seri Yamaoka & Shinno defeated Marigold World Champion Utami Hayashishita, Victoria Yuzuki & Komomo Minami via Dragon Suplex on Minami (13:48)
Standings After Night 6
Dream League
1st Place- Marigold World Champion Utami Hayashishita (6 Points) (3-1) & Victoria Yuzuki (6 Points) (3-0)
2nd Place- Superfly Champion Mayu Iwatani & Twinstar Champion Maria (4 Points) (2-1) & Seri Yamaoka (4 Points) (2-2)
3rd Place- Kouki Amarei (2 Points) (1-2) & Chiaki (2 Points) (1-3)
Last Place- Rea Seto (0 Points) (0-4)
Star League
1st Place- United National Champion Mai Sakurai, Misa Matsui & Nagisa Nozaki (6 Points) (3-1)
2nd Place- Chanyota (4 Points) (2-1)
3rd Place- Mirai (3 Points) (1-1-1)
4th Place- Miku Aono (1 Point) (0-1-1)
Last Place- Kizuna Tanaka (0 Points) (0-3)