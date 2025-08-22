-

Marigold Dream Star Grand Prix Night 7 Results – August 22, 2025

Nagisa Tachibana defeated Nao Ishikawa via La Magistral (8:23)

6 Woman Tag Team Match

Darkness Revolution (Misa Matsui, Rea Seto & Chiaki) defeated Miku Aono, Hummingbird & Megaton via Sleeper Hold on Megaton (11:42)

6 Woman Tag Team Match

United National Champion Mai Sakurai, Seri Yamaoka & Minami Yuuki defeated Komomo Minami, Yuka Yamazaki & Mirai via Southern Country on Yamazaki (10:15)

Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Kouki Amarei (4) defeated Victoria Yuzuki (6) via Amethyst Butterfly (12:23)

Champion vs. Champion Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Marigold World Champion Utami Hayashishita (8) defeated Twinstar Champion Maria (4) via Torture Rack Bomb (8:58)

Non Title Match

Superfly Champion Mayu Iwatani defeated Chika Goto via Moonsault (17:02)

Dream League Standings After Night 7

1st Place- Marigold World Champion Utami Hayashishita (8 Points) (4-1)

2nd Place- Victoria Yuzuki (6 Points) (3-1)

3rd Place- Twinstar Champion Maria, Seri Yamaoka & Kouki Amarei (4 Points) (2-2) & Superfly Champion Mayu Iwatani (4 Points) (2-1)

4th Place- Chiaki (2 Points) (1-3)

Last Place- Rea Seto (0 Points) (0-4)