Marigold Dream Star Grand Prix Night 7 Results – August 22, 2025
Nagisa Tachibana defeated Nao Ishikawa via La Magistral (8:23)
6 Woman Tag Team Match
Darkness Revolution (Misa Matsui, Rea Seto & Chiaki) defeated Miku Aono, Hummingbird & Megaton via Sleeper Hold on Megaton (11:42)
6 Woman Tag Team Match
United National Champion Mai Sakurai, Seri Yamaoka & Minami Yuuki defeated Komomo Minami, Yuka Yamazaki & Mirai via Southern Country on Yamazaki (10:15)
Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix
Kouki Amarei (4) defeated Victoria Yuzuki (6) via Amethyst Butterfly (12:23)
Champion vs. Champion Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix
Marigold World Champion Utami Hayashishita (8) defeated Twinstar Champion Maria (4) via Torture Rack Bomb (8:58)
Non Title Match
Superfly Champion Mayu Iwatani defeated Chika Goto via Moonsault (17:02)
Dream League Standings After Night 7
1st Place- Marigold World Champion Utami Hayashishita (8 Points) (4-1)
2nd Place- Victoria Yuzuki (6 Points) (3-1)
3rd Place- Twinstar Champion Maria, Seri Yamaoka & Kouki Amarei (4 Points) (2-2) & Superfly Champion Mayu Iwatani (4 Points) (2-1)
4th Place- Chiaki (2 Points) (1-3)
Last Place- Rea Seto (0 Points) (0-4)