Marigold Dream Star Grand Prix Night 8 Results – August 30, 2025

6 Woman Tag Team Match

Komomo Minami, Nagisa Tachibana & Minami Yuuki defeated Nao Ishikawa, Yuuka Yamazaki & Hummingbird via La Magistral on Yamazaki (6:44) (Pre Show)

Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Rea Seto (2) defeated Chiaki (2) via O Sui Suplex (8:24)

Star League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Kizuna Tanaka (2) defeated Misa Matsui (6) via Heat Clutch (8:02)

Star League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Chika Goto (3) vs. Nagisa Nozaki (7) ends in a Double Count Out (6:59) (Both ladies get a point)

Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Victoria Yuzuki (8) defeated Twinstar Champion Maria (4) via Victoria Shooting (8:34)

Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Kouki Amarei (6) defeated Seri Yamaoka (4) via Amethyst Butterfly (13:30)

Star League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Miku Aono (3) defeated Chanyota (4) via Styles Clash (8:56)

Non Title Star League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

United National Champion Mai Sakurai (8) defeated Mirai (3) via STF (13:06)

Champion vs. Champion Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Marigold World Champion Utami Hayashishita (9) vs. Superfly Champion Mayu Iwatani (5) ends in a Time Limit Draw (15:00) (Both ladies get a point)

Standings After Night 8

Dream League

1st Place- Marigold World Champion Utami Hayashishita (9 Points) (4-1-1)

2nd Place- Victoria Yuzuki (8 Points) (4-1)

3rd Place- Kouki Amarei (6 Points) (3-2)

4th Place- Superfly Champion Mayu Iwatani (5 Points) (2-1-1)

5th Place- Twinstar Champion Maria & Seri Yamaoka (4 Points) (2-3) (Eliminated)

Last Place- Rea Seto & Chiaki (2 Points) (1-4) (Eliminated)

Star League

1st Place- United National Champion Mai Sakurai (8 Points) (4-1)

2nd Place- Nagisa Nozaki (7 Points) (3-1-1)

3rd Place- Misa Matsui (6 Points) (3-2)

4th Place- Chanyota (4 Points) (2-2)

5th Place- Chika Goto & Mirai (3 Points) (1-2-1) & Miku Aono (3 Points) (1-1-1)

Last Place- Kizuna Tanaka (2 Points) (1-3)