Marigold Dream Star Grand Prix Night 9 Results – September 2, 2025

Komomo Minami defeated Nagisa Tachibana via Komo Clutch (5:15)

Tag Team Match

United National Champion Mai Sakurai & Hummingbird defeated Nao Ishikawa & Yuka Yamazaki via STF on Ishikawa (8:08)

6 Woman Tag Team Match

Darkness Revolution (Nagisa Nozaki, Misa Matsui & Chiaki) defeated Marigold World Champion Utami Hayashishita, Minami Yuuki & Mirai via Diving Foot Stomp on Yuuki (11:20)

Star League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Chika Goto (5) defeated Chanyota (4) via GCS (9:46)

Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Seri Yamaoka (6) defeated Twinstar Champion Maria (4) via Eioki Clutch (9:30)

Star League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Miku Aono (5) defeated Kizuna Tanaka (2) via Buzzsaw Kick (7:19)

Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Victoria Yuzuki (9) vs. Rea Seto (3) ends in a Time Limit Draw (15:00) (Both ladies get a point)

Non Title Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Superfly Champion Mayu Iwatani (7) defeated Kouki Amarei (6) via Moonsault (10:58)

Standings After Night 9

Dream League

1st Place- Marigold World Champion Utami Hayashishita & Victoria Yuzuki (9 Points) (4-1-1)

2nd Place- Superfly Champion Mayu Iwatani (7 Points) (3-1-1)

3rd Place- Kouki Amarei & Seri Yamaoka (6 Points) (3-3) (Eliminated)

4th Place- Twinstar Champion Maria (4 Points) (2-4) (Eliminated)

5th Place- Rea Seto (3 Points) (1-4-1) (Eliminated)

Last Place- Chiaki (2 Points) (Eliminated)

Star League

1st Place- United National Champion Mai Sakurai (8 Points) (4-1)

2nd Place- Nagisa Nozaki (7 Points) (3-1-1)

3rd Place- Misa Matsui (6 Points) (3-2)

4th Place- Miku Aono (5 Points) (2-1-1) & Chika Goto (5 Points) (2-2-1)

5th Place- Chanyota (4 Points) (2-3) (Eliminated)

Last Place- Kizuna Tanaka (2 Points) (1-4) (Eliminated)