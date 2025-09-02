Marigold Dream Star Grand Prix Night 9 Results – September 2, 2025
Komomo Minami defeated Nagisa Tachibana via Komo Clutch (5:15)
Tag Team Match
United National Champion Mai Sakurai & Hummingbird defeated Nao Ishikawa & Yuka Yamazaki via STF on Ishikawa (8:08)
6 Woman Tag Team Match
Darkness Revolution (Nagisa Nozaki, Misa Matsui & Chiaki) defeated Marigold World Champion Utami Hayashishita, Minami Yuuki & Mirai via Diving Foot Stomp on Yuuki (11:20)
Star League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix
Chika Goto (5) defeated Chanyota (4) via GCS (9:46)
Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix
Seri Yamaoka (6) defeated Twinstar Champion Maria (4) via Eioki Clutch (9:30)
Star League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix
Miku Aono (5) defeated Kizuna Tanaka (2) via Buzzsaw Kick (7:19)
Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix
Victoria Yuzuki (9) vs. Rea Seto (3) ends in a Time Limit Draw (15:00) (Both ladies get a point)
Non Title Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix
Superfly Champion Mayu Iwatani (7) defeated Kouki Amarei (6) via Moonsault (10:58)
Standings After Night 9
Dream League
1st Place- Marigold World Champion Utami Hayashishita & Victoria Yuzuki (9 Points) (4-1-1)
2nd Place- Superfly Champion Mayu Iwatani (7 Points) (3-1-1)
3rd Place- Kouki Amarei & Seri Yamaoka (6 Points) (3-3) (Eliminated)
4th Place- Twinstar Champion Maria (4 Points) (2-4) (Eliminated)
5th Place- Rea Seto (3 Points) (1-4-1) (Eliminated)
Last Place- Chiaki (2 Points) (Eliminated)
Star League
1st Place- United National Champion Mai Sakurai (8 Points) (4-1)
2nd Place- Nagisa Nozaki (7 Points) (3-1-1)
3rd Place- Misa Matsui (6 Points) (3-2)
4th Place- Miku Aono (5 Points) (2-1-1) & Chika Goto (5 Points) (2-2-1)
5th Place- Chanyota (4 Points) (2-3) (Eliminated)
Last Place- Kizuna Tanaka (2 Points) (1-4) (Eliminated)