NJPW Battle Line Hokkaido Night 1 Results – September 15, 2025
Location: Hokkaido Japan
Venue: Hokkaido College Gymnasium Arena
Noboribetsu Rumble Match
Shota Umino wins last eliminated Dick Togo via STF (21:42)
Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Global Champion Gabe Kidd & David Finlay) defeated Los Ingobernables De Japon (Shingo Takagi & Daiki Nagai) via Powerbomb on Nagai (10:24)
6 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Clark Connors, Yuto Ice & Oskar) defeated IWGP Tag Team Champions Strong Openweight Champion Tomohiro Ishii & Taichi & Taka Michinoku via KOB on Michinkou (7:22)
10 Man Tag Team Match
House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Douki & Sho, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Sanada) defeated TMDK (IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr, Hartley Jackson, Robbie Eagles, Kosei Fujita & Ryohei Oiwa) via Hell’s Guillotine on Jackson (11:53)
6 Man Tag Team 2 Out Of 3 Falls Match
Junior Heavyweight Champion El Desperado, Hiroshi Tanahashi & Ryusuke Taguchi defeated Most Violent Heel Players (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Toru Yano, Tomoaki Honma & Togi Makabe) via High Fly Flow on Yano (25:55) (2-1)