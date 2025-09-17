NJPW Battle Line Hokkaido Night 2 Results – September 17, 2025
Location: Hokkaido Japan
Venue: Asahikawa Gymnasium
Tatsuya Matsumoto vs. Zane Jay ends in a Time Limit Draw (10:00)
Tag Team Match
Tiger Mask IV & Shoma Kato defeated Katsuya Murashima & Masatora Yasuda via Boston Crab on Yasuda (10:03)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Dick Togo, Don Fale & Evil) defeated NEVER Openweight Champion Boltin Oleg, Tomoaki Honma & Yuya Uemura via Everything Is Evil on Honma (7:40)
Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Global Champion Gabe Kidd & David Finlay) defeated Los Ingobernables De Japon (Shingo Takagi & Daiki Nagai) via Boston Crab on Nagai (10:43)
6 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Taiji Ishimori, Yuto Ice & Oskar) defeated IWGP Tag Team Champions Strong Openweight Champion Tomohiro Ishii & Taichi & Taka Michinoku via KOB on Michinoku (11:05)
8 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Champion El Desperado, Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi & Shota Umino defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato & Togi Makabe via Second Chapter on Makabe (14:08)
10 Man Tag Team Match
TMDK (IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr, Hartley Jackson, Ryohei Oiwa, Robbie Eagles & Kosei Fujita) defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Douki & Sho, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Sanada) via Sabre Driver on Takahashi (14:31)