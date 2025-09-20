NJPW Battle Line Hokkaido Night 4 Results – September 20, 2025

Location: Hokkaido Japan

Venue: Yakumo Town General Gymnasium

Masatora Yasuda defeated Tatsuya Matsumoto via Boston Crab (8:37)

Tag Team Match

Tiger Mask IV & Shoma Kato defeated Katsuya Murashima & Zane Jay via Referee Stoppage on Jay (9:08)

6 Man Tag Team Match

House Of Torture (Dick Togo, Don Fale & Evil) defeated NEVER Openweight Champion Boltin Oleg, Tomoaki Honma & Yuya Uemura via Everything Is Evil on Honma (9:05)

6 Man Tag Team Match

Los Ingobernables De Japon (Shingo Takagi, Yota Tsuji & Daiki Nagai) defeated Bullet Club War Dogs (Global Champion Gabe Kidd, David Finlay & Gedo) via War Special on Gedo (10:04)

6 Man Tag Team Match

Bullet Club War Dogs (Taiji Ishimori, Yuto Ice & Oskar) defeated IWGP Tag Team Champions Strong Openweight Champion Tomohiro Ishii & Taichi & Taka Michinoku via KOB on Michinoku (10:46)

8 Man Tag Team Match

NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato & Togi Makabe defeated Junior Heavyweight Champion El Desperado, Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi & Shota Umino (11:34)

10 Man Tag Team Match

TMDK (IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr, Hartley Jackson, Ryohei Oiwa, Robbie Eagles & Kosei Fujita) defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Douki & Sho, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Sanada) via The Grip on Takahashi (14:04)