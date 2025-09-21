NJPW Battle Line Hokkaido Night 5 Results – September 21, 2025
Location: Hokkaido Japan
Venue: Kuriyama Town Sports Center
Tatsuya Matsumoto vs. Zane Jay ends in a Time Limit Draw (10:00)
Tag Team Match
Tiger Mask IV & Shoma Kato defeated Katsuya Murashima & Masatora Yasuda via Boston Crab on Yasuda (8:19)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Dick Togo, Don Fale & Evil) defeated NEVER Openweight Champion Boltin Oleg, Tomoaki Honma & Yuya Uemura via Everything Is Evil on Honma (9:10)
6 Man Tag Team Match
Los Ingobernables De Japon (Shingo Takagi, Yota Tsuji & Daiki Nagai) defeated Bullet Club War Dogs (Global Champion Gabe Kidd, David Finlay & Gedo) via War Special on Gedo (10:04)
6 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Taiji Ishimori, Yuto Ice & Oskar) defeated IWGP Tag Team Champions Strong Openweight Champion Tomohiro Ishii & Taichi & Taka Michinoku via KOB on Michinoku (9:29)
8 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Champion El Desperado, Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi & Shota Umino defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato & Togi Makabe via Diving Crossbody on Makabe (13:02)
10 Man Tag Team Match
TMDK (IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr, Hartley Jackson, Ryohei Oiwa, Robbie Eagles & Kosei Fujita) defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Douki & Sho, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Sanada) via The Grip on Takahashi (14:01)