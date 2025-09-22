NJPW Battle Line Hokkaido Night 6 Results – September 22, 2025
Location: Hokkaido Japan
Venue: Yotsuba Arena Tokachi
Masatora Yasuda defeated Zane Jay via Referee Stoppage (7:25)
Tag Team Match
Tiger Mask IV & Shoma Kato defeated Katsuya Murashima & Tatsuya Matsumoto via Boston Crab on Matsumoto (7:21)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Dick Togo, Don Fale & Evil) defeated NEVER Openweight Champion Boltin Oleg, Tomoaki Honma & Yuya Uemura via Everything Is Evil on Honma (9:14)
6 Man Tag Team Match
Los Ingobernables De Japon (Shingo Takagi, Yota Tsuji & Daiki Nagai) defeated Bullet Club War Dogs (Global Champion Gabe Kidd, David Finlay & Gedo) via War Special on Gedo (10:14)
6 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Taiji Ishimori, Yuto Ice & Oskar) defeated IWGP Tag Team Champions Strong Openweight Champion Tomohiro Ishii & Taichi & Taka Michinoku via KOB on Michinoku (12:16)
8 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Champion El Desperado, Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi & Shota Umino defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato & Togi Makabe via Second Chapter on Makabe (11:56)
10 Man Tag Team Match
TMDK (IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr, Hartley Jackson, Ryohei Oiwa, Robbie Eagles & Kosei Fujita) defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Douki & Sho, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Sanada) via The Grip on Takahashi (17:41)