NJPW Battle Line Hokkaido Night 7 Results – September 24, 2025
Location: Hokkaido Japan
Venue: Kitagas Arena
Tag Team Match
Masatora Yasuda & Zane Jay defeated Tatsuya Matsumoto & Katsuya Murashima via Boston Crab on Matsumoto (8:44) (Pre Show)
Hiroshi Tanahashi defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Master Wato via High Fly Flow (10:18)
6 Man Tag Team Match
Most Violent Heel Players (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Toru Yano, Tomoaki Honma & Togi Makabe) defeated Ryusuke Taguchi, Tiger Mask IV & Shoma Kato via Boston Crab on Kato (6:53)
6 Man Tag Team Match
NEVER Openweight Champion Boltin Oleg, Yuya Uemura & Shota Umino defeated House Of Torture (Dick Togo, Don Fale & Evil) via Frankensteiner on Dick Togo (7:41)
6 Man Tag Team Match
IWGP Tag Team Champions Strong Openweight Champion Tomohiro Ishii & Taichi & Taka Michinoku defeated Bullet Club War Dogs (Yuto Ice, Oskar & Gedo) via Tensho Jujiho on Gedo (8:24)
6 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Global Champion Gabe Kidd, Taiji Ishimori & David Finlay) defeated Los Ingobernables De Japon (Hiromu Takahashi, Shingo Takagi & Yota Tsuji) via Gedo Clutch on Takahashi (10:02)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yujiro Takahashi, Ren Narita & Sanada) defeated TMDK (IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) via DQ (11:14)
Junior Heavyweight Tag Team Titles Match
House Of Torture (Douki & Sho) (c) defeated Ichiban Sweet Boys (Robbie Eagles & Kosei Fujita) via Roll Up on Fujita (19:42) (STILL CHAMPIONS!!!)
Junior Heavyweight Title Match
El Desperado (c) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Yoh via Pinche Loco (24:52) (STILL CHAMPION!!!)