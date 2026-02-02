NJPW Road To New Beginning Night 6 Results – February 2, 2026
Location: Tokyo Japan
Venue: Korakuen Hall
Attendance: 1,073
6 Man Tag Team Match
Yuya Uemura, Shota Umino & Masatora Yasuda defeated Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar & Daiki Nagai) via Lariat/Dragon Suplex Combo on Nagai (8:37)
8 Man Tag Team Match
NEVER Openweight Champion Aaron Wolf, Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Dick Togo) via Vendaval on Dick Togo (8:03)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Francesco Akira & Callum Newman) defeated Unbound Company (Hiromu Takahashi, David Finlay & Gedo) via Crown Fall on Takahashi (10:30)
8 Man Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji, Taiji Ishimori, Drilla Moloney & Daiki Nagai) defeated United Empire (Great O Khan, Zane Jay, Jake Lee & Henare) via Drilla Killa on Zane Jay (10:25)
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Boltin Oleg defeated Hartley Jackson via Kamikaze (12:07) (Recommend)
Zack Sabre Jr defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Yoshi Hashi via Modified Clarky Cat (20:14) (Recommend)
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Hirooki Goto defeated Ryohei Oiwa via GTR Kai (15:38) (Recommend)