NJPW Blue Justice XVI Results – September 7, 2025
Location: Chiba Japan
Venue: Togane Arena
Tag Team Match
Masatora Yasuda & Zane Jay defeated Tatsuya Matsumoto & Tiger Mask IV via Boston Crab on Matsumoto (7:50)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Don Fale, Dick Togo & Evil) defeated NEVER Openweight Champion Boltin Oleg, Katsuya Murashima & Shoma Kato via Darkness Scorpion on Kato (7:24)
6 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Clark Connors, Yuto Ice & Oskar) defeated Just 3 Guys (IWGP Tag Team Champion Taichi & Taka Michinoku) & Tomoaki Honma via KOB on Michinoku (9:06)
8 Man Tag Team Match
Los Ingobernables De Japon (Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, Yota Tsuji & Daiki Nagai) defeated Bullet Club War Dogs (Global Champion Gabe Kidd, Taiji Ishimori, David Finlay & Gedo) via Maximum The Holding on Gedo (10:26)
8 Man Tag Team Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato & Togi Makabe defeated Junior Heavyweight Champion El Desperado, Ryusuke Taguchi, Yuya Uemura & Shota Umino via Roll Up on Taguchi (8:16)
10 Man Tag Team Match
House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Douki & Sho, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Sanada) defeated TMDK (IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr, Hartley Jackson, Robbie Eagles, Ryohei Oiwa & Kosei Fujita) via Rounding Body Press on Jackson (13:10)
Hiroshi Tanahashi defeated Yuji Nagata via High Fly Flow (18:11)