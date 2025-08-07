NJPW G1 Climax 35 Night 13 Results – August 7, 2025
Location: Tokyo Japan
Venue: Korakuen Hall
Tag Team Match
Television Champion El Phantasmo & Jado defeated Yoshi Hashi & Shoma Kato via CRII on Kato (5:35)
Tag Team Match
TMDK (IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr & Hartley Jackson) defeated Bullet Club War Dogs (Drilla Moloney & Taiji Ishimori) via European Clutch on Ishimori (7:32)
Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Ren Narita) defeated Shingo Takagi & Daiki Nagai via Boston Crab on Nagai (6:40)
Tag Team Match
The Don Calls Family (Konosuke Takeshita & Rocky Romero) defeated Tomoaki Honma & Shota Umino via Crossface Chicken Wing on Honma (5:38)
Block A Match Of The 2025 G1 Climax
Callum Newman (8) defeated IWGP Tag Team Champion Taichi (6) via Prince’s Cruse (12:50)
Non Title Block A Match Of The 2025 G1 Climax
Evil (10) defeated NEVER Openweight Champion Boltin Oleg (8) via Everything Is Evil (9:44)
Block A Match Of The 2025 G1 Climax
Hiroshi Tanahashi (8) defeated Sanada (6) via Inside Cradle (2:48)
Block A Match Of The 2025 G1 Climax
Yuya Uemura (10) defeated Ryohei Oiwa (8) via Deadbolt Suplex (18:23)
Block A Match Of The 2025 G1 Climax
David Finlay (8) defeated Yota Tsuji (8) via Overkill (15:21)
Block A Standings After Night 13
1st Place- Yuya Uemura & Evil (10 Points) (5-3)
2nd Place- NEVER Openweight Champion Boltin Oleg, Callum Newman, Hiroshi Tanahashi, David Finlay, Ryohei Oiwa & Yota Tsuji (8 Points) (4-4)
Last Place- IWGP Tag Team Champion Taichi & Sanada (6 Points) (3-5) (Eliminated)