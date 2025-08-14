NJPW G1 Climax 35 Night 16 Results – August 13, 2025
Location: Shizuoka Japan
Venue: Act City Hamamatsu
Tag Team Match
Hiroshi Tanahashi & Katsuya Murashima defeated IWGP Tag Team Champion Taichi & Masatora Yasuda via Boston Crab on Yasuda (8:18)
Tag Team Match
TMDK (Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated United Empire (Jakob Austin Young & Callum Newman) via Death Valley Bomb on Young (6:22)
Tag Team Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Toru Yano & NEVER Openweight Champion Boltin Oleg defeated House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Sanada) via Inside Cradle on Kanemaru (5:30)
Tag Team Match
Yota Tsuji & Daiki Nagai defeated Yuya Uemura & Shoma Kato via Boston Crab on Kato (6:38)
Tag Team Match
House Of Torture (Dick Togo & Evil) defeated Bullet Club War Dogs (David Finlay & Gedo) via Pinfall on Gedo (4:31)
Block B Match Of The 2025 G1 Climax
Shingo Takagi (10) defeated Drilla Moloney (8) via Last Of The Dragon (12:06) (Recommend)
Non Title Block B Match Of The 2025 G1 Climax
IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr (14) defeated Yoshi Hashi (8) via Modified Clarky Cat (17:35)
Block B Match Of The 2025 G1 Climax
Shota Umino (12) defeated Great O Khan (8) via Second Chapter (12:05)
Block B Match Of The 2025 G1 Climax
Konosuke Takeshita (12) defeated Ren Narita (10) via Crossface Chicken Wing (20:50)
Cancel Match
Champion vs. Champion Block B Match Of The 2025 G1 Climax
Television Champion El Phantasmo (8) defeated Global Champion Gabe Kidd (0) via Forfeit (0:00)
Final Block B Standings After Night 16
1st Place- IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr (14 Points) (7-2)
2nd Place- Konosuke Takeshita & Shota Umino (12 Points) (6-3) (Umino takes 2nd place in playoffs due to tiebreaker)
3rd Place- Shingo Takagi & Ren Narita (10 Points) (5-4)
4th Place- Television Champion El Phantasmo, Drilla Moloney, Great O Khan & Yoshi Hashi (8 Points) (4-5)
Last Place- Global Champion Gabe Kidd (0 Points) (0-9) (He had to forfeit his last 8 matches)
Quarter Finals (August 14th)
Block A Winner 2 David Finlay vs. Block B Winner 3 Konosuke Takeshita
Block A Winner 3 Yota Tsuji vs. Block B Winner 2 Shota Umino