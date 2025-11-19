NJPW Purge Night Of Torture Results – November 19, 2025
Location: Tokyo Japan
Venue: Korakuen Hall
Hip Togo defeated Dick Togo via Count Out (8:15) (Pre Show)
Non Title Match
NEVER Openweight Champion Evil defeated Shun Skywalker via Everything Is Evil (10:51)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Chase Owens & Don Fale) defeated Masato Tanaka, Ikuto Hidaka & Taichi via Last Testament on Hidaka (9:08)
Tag Team Match
House Of Torture (Ren Narita & Dick Togo) defeated The Great Sasuke & Hanzo via Cross Kneebar on Hanzo (11:14)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Junior Heavyweight Champion Douki & Sho & Sanada) defeated Kaisei Takechi, Yuki Ueno & Akito via Referee Stoppage on Akito (16:08)
Non Title Match
Strong Women’s Champion Saya Kamitani vs. Yujiro Takahashi ends in a No Contest (9:56)
Non Title Match
NEVER Openweight Champion Evil vs. Yujiro Takahashi ends in a Double Knockout (5:01)