NJPW Purge Night Of Torture Results – November 19, 2025

NJPW Purge Night Of Torture Results – November 19, 2025

Location: Tokyo Japan
Venue: Korakuen Hall

Hip Togo defeated Dick Togo via Count Out (8:15) (Pre Show)

Non Title Match
NEVER Openweight Champion Evil defeated Shun Skywalker via Everything Is Evil (10:51)

6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Chase Owens & Don Fale) defeated Masato Tanaka, Ikuto Hidaka & Taichi via Last Testament on Hidaka (9:08)

Tag Team Match
House Of Torture (Ren Narita & Dick Togo) defeated The Great Sasuke & Hanzo via Cross Kneebar on Hanzo (11:14)

6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Junior Heavyweight Champion Douki & Sho & Sanada) defeated Kaisei Takechi, Yuki Ueno & Akito via Referee Stoppage on Akito (16:08)

Non Title Match
Strong Women’s Champion Saya Kamitani vs. Yujiro Takahashi ends in a No Contest (9:56)

Non Title Match
NEVER Openweight Champion Evil vs. Yujiro Takahashi ends in a Double Knockout (5:01)

