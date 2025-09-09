NJPW Road To Destruction Night 1 Results – September 9, 2025
Location: Shizuoka Japan
Venue: Fujisan Messe
Tatsuya Matsumoto vs. Zane Jay ends in a Time Limit Draw (10:00)
Shoma Kato defeated Masatora Yasuda via Kneebar (9:03)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Dick Togo, Don Fale & Evil) defeated NEVER Openweight Champion Boltin Oleg, Katsuya Murashima & Yuya Uemura via Scorpion Deathlock on Murashima (8:10)
6 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Clark Connors, Yuto Ice & Oskar) defeated Just 3 Guys (IWGP Tag Team Champion Taichi & Taka Michinoku) & Tomoaki Honma via KOB on Michinoku (10:58)
8 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Global Champion Gabe Kidd, Taiji Ishimori, David Finlay & Gedo) defeated Los Ingobernables De Japon (Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, Yota Tsuji & Daiki Nagai) via Into Oblivion on Nagai (13:02)
8 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Champion El Desperado, Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi & Shota Umino defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato & Togi Makabe via Second Chapter on Makabe (10:30)
10 Man Tag Team Match
TMDK (IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr, Hartley Jackson, Robbie Eagles, Ryohei Oiwa & Kosei Fujita) defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Douki & Sho, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Sanada) via Sabre Driver on Takahashi (14:15)