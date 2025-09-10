NJPW Road To Destruction Night 2 Results – September 10, 2025
Location: Saitama Japan
Venue: Kuki City General Gymnasium
Tatsuya Matsumoto vs. Zane Jay ends in a Time Limit Draw (10:00)
Katsuya Murashima defeated Masatora Yasuda via Boston Crab (9:07)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Dick Togo, Don Fale & Evil) defeated NEVER Openweight Champion Boltin Oleg, Shota Umino & Shoma Kato via Scorpion Deathlock on Kato (9:25)
6 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Clark Connors, Yuto Ice & Oskar) defeated Just 3 Guys (IWGP Tag Team Champion Taichi & Taka Michinoku) & Tomoaki Honma via KOB on Michinoku (10:36)
8 Man Tag Team Match
Los Ingobernables De Japon (Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, Yota Tsuji & Daiki Nagai) defeated Bullet Club War Dogs (Global Champion Gabe Kidd, Taiji Ishimori, David Finlay & Gedo) via Curb Stomp on Gedo (10:05)
8 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Champion El Desperado, Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi & Yuya Uemura defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato & Togi Makabe via Frankensteiner on Makabe (11:12)
10 Man Tag Team Match
TMDK (IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr, Hartley Jackson, Robbie Eagles, Ryohei Oiwa & Kosei Fujita) defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Douki & Sho, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Sanada) via Sabre Driver on Takahashi (13:17)