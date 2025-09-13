NJPW Road To Destruction Night 3 Results – September 13, 2025
Location: Tokyo Japan
Venue: Korakuen Hall
Tatsuya Matsumoto vs. Zane Jay ends in a Time Limit Draw (10:00)
6 Man Tag Team Match
Great Bash Heel (Tomoaki Honma & Togi Makabe) & Tiger Mask IV defeated Katsuya Murashima, Masatora Yasuda & Shoma Kato via King Kong Lariat on Kato (7:43)
6 Man Tag Team Match
NEVER Openweight Champion Boltin Oleg, Shota Umino & Yuya Uemura defeated House Of Torture (Dick Togo, Don Fale & Evil) via Armbar on Dick Togo (7:14)
8 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Global Champion Gabe Kidd, Taiji Ishimori, David Finlay & Gedo) defeated Los Ingobernables De Japon (Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, Yota Tsuji & Daiki Nagai) via Drill A Hole Piledriver on Nagai (9:34)
6 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Clark Connors, Yuto Ice & Oskar) defeated IWGP Tag Team Champions Strong Openweight Champion Tomohiro Ishii & Taichi & Taka Michinoku via KOB on Michinoku (10:19)
10 Man Tag Team Match
House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Douki & Sho, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Sanada) defeated TMDK (IGWP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr, Hartley Jackson, Robbie Eagles, Ryohei Oiwa & Kosei Fujita) via Hell’s Guillotine on Jackson (10:17)
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Titles Match
Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato (c) defeated Junior Heavyweight Champion El Desperado, Hiroshi Tanahashi & Ryusuke Taguchi via Recientemente on Taguchi (21:31) (STILL CHAMPIONS!!!)