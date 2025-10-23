NJPW Super Junior Tag League Night 1 Results – October 23, 2025
Location: Tokyo Japan
Venue: Korakuen Hall
Tag Team Match
Los Ingobernables De Japon (Global Champion Yota Tsuji & Shingo Takagi) defeated Hiroshi Tanahashi & Zane Jay via War Special on Jay (10:56)
Non Title Block A Match Of The 2025 Super Junior Tag League
Junior Heavyweight Tag Team Champions House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki & Sho) (2) defeated United Empire (Strong Openweight Tag Team Champion Templario & Jakob Austin Young) (0) via Backslide Pin on Young (11:44)
Block B Match Of The 2025 Super Junior Tag League
Bullet Club War Dogs (Taiji Ishimori & Robbie X) (2) defeated House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Dick Togo) (0) via X Express on Dick Togo (10:09)
Block A Match Of The 2025 Super Junior Tag League
Hiromu Takahashi & Gedo (2) defeated Clark Connors & Daiki Nagai (0) via Gedo Clutch on Nagai (8:26)
Block B Match Of The 2025 Super Junior Tag League
Yuki Yoshioka & Kushida (2) defeated Tiger Mask IV & Yamato (0) via Armbar on Tiger Mask IV (13:24)
Block A Match Of The 2025 Super Junior Tag League
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Master Wato & Yoh (2) defeated Skateboard Bros (Ryusuke Taguchi & Dragon Dia) (0) via Falcon Blow on Dia (17:09)
Block B Match Of The 2025 Super Junior Tag League
Ichiban Sweet Boys (Robbie Eagles & Kosei Fujita) (2) defeated El Desperado & Kuukai (0) via The Interceptor on Kuukai (19:46)
Standings After Night 1
Block A
1st Place- Junior Heavyweight Tag Team Champions House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki & Sho), NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Master Wato & Yoh & Hiromu Takahashi & Gedo (2 Points) (1-0)
Last Place- Clark Connors & Daiki Nagai, Skateboard Bros & United Empire (0 Points) (0-1)
Block B
1st Place- Yuki Yoshioka & Kushida, Bullet Club War Dogs & Ichiban Sweet Boys (2 Points) (1-0)
Last Place- House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Dick Togo), Tiger Mask IV & Yamato & El Desperado & Kuukai (0 Points) (0-1)