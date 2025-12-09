NJPW World Tag League Night 14 Results – December 9, 2025

Location: Fukuoka Japan

Venue: Iizuka City General Gymnasium

Attendance: 1,305

6 Man Tag Team Match

House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi & Chase Owens) defeated Team 100 (Satoshi Kojima & Taichi) & Masatora Yasuda via Pimp Juice on Yasuda (7:02)

6 Man Tag Team Match

War Dragons (Drilla Moloney & Shingo Takagi) & Daiki Nagai defeated El Desperado, Shuji Ishikawa & Shoma Kato via Boston Crab on Kato (8:01)

6 Man Tag Team Match

House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champion Sho, NEVER Openweight Champion Evil & Don Fale) defeated Katsuya Murashima, Boltin Oleg & Toru Yano via Darkness Scorpion on Murashima (6:38)

6 Man Tag Team Match

Global Champion Yota Tsuji & Bullet Club War Dogs (Gabe Kidd & Gedo) defeated Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Tatsuya Matsumoto via 17 Cross on Matsumoto (7:53)

Block B Match Of The 2025 World Tag League

Television Champion El Phantasmo & Hiroshi Tanahashi (6) defeated House Of Torture (Ren Narita & Sanada) (6) via Inside Cradle on Sanada (10:14)

Block B Match Of The 2025 World Tag League

TMDK (Zack Sabre Jr & Ryohei Oiwa) (8) defeated Monster Sauce (Lance Archer & Alex Zayne) (6) via Roll Up on Archer (2:23)

Block B Match Of The 2025 World Tag League

Hiromu Takahashi & David Finlay (6) defeated United Empire (Callum Newman & Great O Khan) (8) via Time Bomb Q on Newman (14:34)

Non Title Block B Match Of The 2025 World Tag League

IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) (8) defeated Yuya Uemura & Shota Umino (8) via KOB on Umino (21:53) (Recommend)

Final Standings After Night 14

1st Place- IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers, Yuya Uemura & Shota Umino, United Empire & TMDK (8 Points) (4-3) (Knockout Brothers & TMDK advances due to tiebreakers) (Knockout Brothers take 1st place due to tiebreaker over TMDK)

Last Place- Television Champion El Phantasmo & Hiroshi Tanahashi, Hiromu Takahashi & David Finlay, House Of Torture (Ren Narita & Sanada) & Monster Sauce (6 Points) (3-4)

Semi Finals

Dec 10th

Block A Winners 1 Bishamon vs. Block B Winners 2 TMDK

Dec 12th

Block A Winners 2 Global Champion Yota Tsuji & Gabe Kidd vs. Block B Winners 1 IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers