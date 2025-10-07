NJPW Superhuman Taiji Ishimori Gets More Ridiculous Results – October 7, 2025
Location: Tokyo Japan
Venue: Korakuen Hall
Fatal 4 Way Match
Taiji Ishimori vs. Daiki Nagai vs. Katsuya Murashima vs. Jun Kasai ends in 1 win & 1 loss (10:00)
Secret Block Match Of The 120 Ironman Rumble
Taiji Ishimori vs. Mohammed Yone vs. Leona vs. Atsushi Kotoge vs. Shiro Koshinama vs. Dump Matsumoto vs. Brahman Shu vs. Brahman Kei vs. Jun Akiyama vs. Jun Kasai ends in 2 wins & 7 losses (30:00)
Tohoku Block Match Of The 120 Ironman Rumble
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Yoh vs. Taiji Ishimori vs. Mao vs. The Great Sasuke vs. Mao vs. The Great Sasuke vs. Taka Michinoku vs. Dick Togo vs. Shuji Ishikawa vs. Taro Nohashi ends in 3 wins & 9 losses (30:00)
Muscle Block Match Of The 120 Ironman Rumble
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Yoh vs. Junior Heavyweight Tag Team Champion Sho vs. NEVER Openweight Champion Boltin Oleg vs. Mao vs. Taiji Ishimori vs. HYO vs. Titan vs. Koju Takeda vs. Ryohei Oiwa vs. Drilla Moloney ends in 6 wins & 9 losses (30:00)
Dragon Block Match Of The 120 Ironman Rumble
Taiji Ishimori vs. Shingo Takagi vs. Dragon Dia vs. Shun Skywalker vs. Kagetora vs. Ryuji Ito vs. Tatsumi Fujinami vs. Hiratamo Dragon ends in 11 wins & 10 losses (30:00)
Taiji Ishimori defeated Gedo via Bloody Cross (7:11)