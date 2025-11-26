NJPW World Tag League Night 5 Results – November 26, 2025
Location: Miyagi Japan
Venue: Sendai Sun Plaza Hall
6 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (David Finlay & Gedo) & Hiromu Takahashi defeated Monster Sauce (Lance Archer & Alex Zayne) & Zane Jay via Powerbomb on Jay (7:52)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan & Callum Newman) defeated Yuya Uemura, Shota Umino & Shoma Kato via Imperial Prison on Kato (7:30)
6 Man Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Ren Narita & Sanada) via The Grip on Kanemaru (7:31)
6 Man Tag Team Match
IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) & Daiki Nagai defeated Television Champion El Phantasmo, Hiroshi Tanahashi & Katsuya Murashima via Chokeslam on Murashima (7:57)
Block A Match Of The 2025 World Tag League
Global Champion Yota Tsuji & Gabe Kidd (4) defeated House Of Torture (Yujiro Takahashi & Chase Owens) (0) via Gene Blaster on Takahashi (9:11)
Block A Match Of The 2025 World Tag League
El Desperado & Shuji Ishikawa (4) defeated Team 100 (Satoshi Kojima & Taichi) (2) via Roll Up on Kojima (12:15)
Block A Match Of The 2025 World Tag League
House Of Torture (NEVER Openweight Champion Evil & Don Fale) (4) defeated War Dragons (Drilla Moloney & Shingo Takagi) (2) via Everything Is Evil on Takagi (13:13)
Block A Match Of The 2025 World Tag League
Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) (4) defeated Boltin Oleg & Toru Yano (4) via Shoto on Yano (17:06)
Standings After Night 5
1st Place- House Of Torture (NEVER Openweight Champion Evil & Don Fale), Global Champion Yota Tsuji & Gabe Kidd, El Desperado & Shuji Ishikawa, Boltin Oleg & Toru Yano & Bishamon (4 Points) (2-1)
2nd Place- War Dragons & Team 100 (2 Points) (1-2)
Last Place- House Of Torture (Yujiro Takahashi & Chase Owens) (0 Points) (0-3)