NJPW World Tag League Night 1 Results – November 20, 2025
Location: Tokyo Japan
Venue: Korakuen Hall
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Ren Narita & Sanada) defeated Monster Sauce (Lance Archer & Alex Zayne) & Zane Jay via Boston Crab on Jay (5:58)
6 Man Tag Team Match
TMDK (Hartley Jackson, Zack Sabre Jr & Ryohei Oiwa) defeated United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan & Callum Newman) via Modified Boston Crab on Young (8:13)
6 Man Tag Team Match
Shota Umino, Yuya Uemura & Shoma Kato defeated Television Champion El Phantasmo, Hiroshi Tanahashi & Katsuya Murashima via Lariat on Murashima (11:06)
6 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (David Finlay & Gedo) & Hiromu Takahashi defeated IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) & Daiki Nagai via Powerbomb on Nagai (6:10)
Block A Match Of The 2025 World Tag League
Boltin Oleg & Toru Yano (2) defeated El Desperado & Shuji Ishikawa (0) via Roll Up on Ishikawa (9:56)
Block A Match Of The 2025 World Tag League
House Of Torture (NEVER Openweight Champion Evil & Don Fale) (2) defeated House Of Torture (Yujiro Takahashi & Chase Owens) (0) via Darkness Scorpion on Takahashi (7:10)
Block A Match Of The 2025 World Tag League
Satoshi Kojima & Taichi (2) defeated Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) (0) via Black Mephisto on Yoshi Hashi (12:30)
Block A Match Of The 2025 World Tag League
Drilla Moloney & Shingo Takagi (2) defeated Global Champion Yota Tsuji & Gabe Kidd (0) via War Dragons on Kidd (17:01) (Recommend)
Block A Standings After Night 1
1st Place- House Of Torture (NEVER Openweight Champion Evil & Don Fale), Drilla Moloney & Shingo Takagi, Satoshi Kojima & Taichi & Boltin Oleg & Toru Yano (2 Points) (1-0)
Last Place- Global Champion Yota Tsuji & Gabe Kidd, House Of Torture (Yujiro Takahashi & Chase Owens), El Desperado & Shuji Ishikawa & Bishamon (0 Points) (0-1)