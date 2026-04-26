Tuesday, April 28, 2026
Facebook Instagram X Youtube

OPW 27th Anniversary Show Night 2 Results – April 26, 2026

By
Ethan Black
-
Tag Team Match
Light Heavyweight Champion Ultimate Spider Jr & OPW Tag Team Champion Aran Sano defeated Shigehiro Irie & Kohei Kinoshita via Musou on Kinoshita (9:05)

6 Man Tag Team Match
Billy Ken Kid, Motonobu Tezuka & Zeus defeated The Bodyguard, Ebessan & Tsubasa via Frong Sleeper on Tsubasa (16:10)

6 Man Tag Team Match
Rouge Nation (Shu Asakawa & Yasutaka Oosera, Shu Asakawa & Toru) defeated Sho Mizuno, Suzaku & Tiiida via Brainbuster on Mizuno (12:07)

Meibutsu Sekaiichi Title Fatal 4 Way Match
Joeichiro Osaka defeated Kuishinbo Kamen, OPW Tag Team Champion Tigers Mask & Takoyakida (c) via Pinfall on Takoyakida (15:41) (NEW CHAMPION!!!!)

OPW Title Match
Ryuya Matsufusa (c) defeated Kazuaki Mihara via Ryuga (25:53) (STILL CHAMPION!!!!)

PWMania
You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved