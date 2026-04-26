OPW 27th Anniversary Show Night 2 Results – April 26, 2026
Tag Team Match
Light Heavyweight Champion Ultimate Spider Jr & OPW Tag Team Champion Aran Sano defeated Shigehiro Irie & Kohei Kinoshita via Musou on Kinoshita (9:05)
6 Man Tag Team Match
Billy Ken Kid, Motonobu Tezuka & Zeus defeated The Bodyguard, Ebessan & Tsubasa via Frong Sleeper on Tsubasa (16:10)
6 Man Tag Team Match
Rouge Nation (Shu Asakawa & Yasutaka Oosera, Shu Asakawa & Toru) defeated Sho Mizuno, Suzaku & Tiiida via Brainbuster on Mizuno (12:07)
Meibutsu Sekaiichi Title Fatal 4 Way Match
Joeichiro Osaka defeated Kuishinbo Kamen, OPW Tag Team Champion Tigers Mask & Takoyakida (c) via Pinfall on Takoyakida (15:41) (NEW CHAMPION!!!!)
OPW Title Match
Ryuya Matsufusa (c) defeated Kazuaki Mihara via Ryuga (25:53) (STILL CHAMPION!!!!)