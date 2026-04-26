Tuesday, April 28, 2026
Facebook Instagram X Youtube

Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 22 Results – April 26, 2026

By
Ethan Black
-
Tag Team Match
Midori Takahashi & Hi69 defeated Yuto Koyonagi & Hajime Ohara via Figure 4 on Koyonagi (10:52)

Tag Team Match
Daiki Odashima & Kazuyuki Fujita defeated Team Noah (Mohammad Yone & Atsushi Kotoge) via Chokeslam on Kotoge (10:24)

Knull defeated Black Menso-re via Mount Knull (2:57)

6 Man Tag Team Match
Team 2000X (Masa Kitamiya, Kai Fujimura & Takashi Sugiura) defeated All Rebellion (Junior Heavyweight Tag Team Champion Alejandro, Kaito Kiyomiya & Harutoki) via Saito Suplex on Harutoki (13:59)

6 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Tag Team Champion Dragon Bane, Naomichi Marufuji & Kenoh defeated Junior Heavyweight Champion Amakusa, Katsumi Inahata & Manabu Soya via Santa Maria on Amakusa (11:15)

8 Man Tag Team Match
Los Tranquilos De Japon (GHC Tag Team Champions Tetsuya Naito & Bushi, Angel Reyes & Ryusei) defeated Team 2000X (National Champion Alpha Wolf, Jun Masaoka, Tadasuke & Ozawa) via DQ (12:15)

8 Man Tag Team Match
GHC Heavyweight Champion Yoshiki Inamura, Good Brothers (Karl Anderson & Doc Gallows) & Super Crazy defeated White Raven Squad (Tetsuya Endo, Shane Haste, Hayata & Kenta) via Discharge on Hayata (14:31)

PWMania
You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved