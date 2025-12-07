Pro Wrestling Noah Crazy Decade Results – December 7, 2025
Kaito Kiyomiya defeated Hitoshi Kumano via Skywalk Elbow (8:29)
Junior Heavyweight Tag Team Champion Daiki Odashima defeated Yuto Koyonagi via Kaiten Jigokugorin Part 0 (7:43)
Hiroto Tsuruya defeated Midori Takahashi via Boston Crab (8:00)
8 Man Tag Team Match
All Rebellion (Kaito Kiyomiya, Kai Fujimura, Alejandro & Harutoki) defeated Naomichi Marufuji, Junta Miyawaki, Jack Morris & Andy Wu via Tiger Suplex on Miyawaki (11:17)
60 Min Iron Man Match
Kenoh defeated Kaito Kiyomiya via Super Manjigeri (1:00:00) (4-3) (Recommend)