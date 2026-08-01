Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 31 Results – August 1, 2026
Kaito Kiyomiya defeated Yuto Koyonagi via Japanese Leg Roll Clutch Hold (2:52)
8 Man Tag Team Match
Team 2000X (Masa Kitamiya, Takashi Sugiura, Jun Masaoka & Tadasuke) defeated GHC Tag Team Champions Passion Max (Manabu Soya & Yuki Iino), Midori Takahashi & Hiroto Tsuruya via Olympic Slam on Takahashi (9:35)
6 Man Tag Team Match
Los Tranquilos De Japon (Tetsuya Naito, Ryusei & Bushi) defeated Junior Heavyweight Tag Team Champion Dragon Bane, Yoshiki Inamura & Katsumi Inahata via Knee Lock on Inahata (8:10)
6 Man Tag Team Match
Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos #2) & Tetsuya Endo defeated Black Menso-re, Atsushi Kotoge & Amakusa via Full Moon on Menso-re (10:57)
Junior Heavyweight Tag Team Champion Alejandro defeated Hi69 via Super Rana (12:28)
Tag Team Match
White Raven Squad (Hayata & Kenta) defeated National Champion Naomichi Marufuji & Mohammad Yone via Relic Lock on Yone (10:07)
6 Man Tag Team Match
Team 2000X (Kai Fujimura, Alpha Wolf & Ozawa) defeated Junior Heavyweight Champion Eita, Daiki Odashima & Kenoh via Death Hanger on Eita (17:44)