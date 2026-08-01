Monday, August 3, 2026
Facebook Instagram X Youtube

Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 31 Results – August 1, 2026

By
Ethan Black
-
Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey
Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey

Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 31 Results – August 1, 2026

Kaito Kiyomiya defeated Yuto Koyonagi via Japanese Leg Roll Clutch Hold (2:52)

8 Man Tag Team Match
Team 2000X (Masa Kitamiya, Takashi Sugiura, Jun Masaoka & Tadasuke) defeated GHC Tag Team Champions Passion Max (Manabu Soya & Yuki Iino), Midori Takahashi & Hiroto Tsuruya via Olympic Slam on Takahashi (9:35)

6 Man Tag Team Match
Los Tranquilos De Japon (Tetsuya Naito, Ryusei & Bushi) defeated Junior Heavyweight Tag Team Champion Dragon Bane, Yoshiki Inamura & Katsumi Inahata via Knee Lock on Inahata (8:10)

6 Man Tag Team Match
Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos #2) & Tetsuya Endo defeated Black Menso-re, Atsushi Kotoge & Amakusa via Full Moon on Menso-re (10:57)

Junior Heavyweight Tag Team Champion Alejandro defeated Hi69 via Super Rana (12:28)

Tag Team Match
White Raven Squad (Hayata & Kenta) defeated National Champion Naomichi Marufuji & Mohammad Yone via Relic Lock on Yone (10:07)

6 Man Tag Team Match
Team 2000X (Kai Fujimura, Alpha Wolf & Ozawa) defeated Junior Heavyweight Champion Eita, Daiki Odashima & Kenoh via Death Hanger on Eita (17:44)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

PWMania
You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved