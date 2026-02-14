-

Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 5 Results – February 14, 2026 (Evening)

Tag Team Match

White Raven Squad (Tetsuya Endo & Hayata) defeated Yuto Koyonagi & Kenoh via 403 Impact on Koyonagi (9:19)

Tag Team Match

Manabu Soya & Shuji Kondo defeated Naomichi Marufuji & Shuhei Taniguchi via King Kong Lariat on Taniguchi (10:04)

6 Man Tag Team Match

Team 2000X (Kai Fujimura, Masa Kitamiya & Ozawa) defeated All Rebellion (Kaito Kiyomiya, Alejandro & Harutoki) via Big Ben Edge on Alejandro (11:02)

6 Man Tag Team Match

GHC Heavyweight Champion Yoshiki Inamura, Galeno & Dragon Bane & Galeno defeated Team 2000X (National Champion Alpha Wolf, Jun Masaoka & Tadasuke) via Wagner Driver on Tadasuke (11:54)

2026 Junior Tag League Match

Junior Heavyweight Champion Amakusa & Black Menso-re (1) vs. Katsumi Inahata & Eita (1) ends in a Time Limit Draw (15:00) (Both teams get a point)

Non Title 2026 Junior Tag League Match

Junior Heavyweight Tag Team Champions Los Intocables (Daiki Odashima & Daga) (4) defeated Kieron Lacey & Mark Trew (2) via Diablo Wings on Lacey (11:44)

Standings After Night 5 (Evening)

1st Place- Team 2000X (Jun Masaoka & Tadasuke) (6 Points) (3-0)

2nd Place- Junior Heavyweight Tag Team Champions Los Intocables, Team 2000X (National Champion Alpha Wolf & Kai Fujimura) & Dragon Bane & Alejandro (4 Points) (2-1)

3rd Place- Kieron Lacey & Mark Trew & Team Noah (2 Points) (1-2)

Last Place- Junior Heavyweight Champion Amakusa & Black Menso-re & Katsumi Inahata & Eita (1 Point) (0-2-1)