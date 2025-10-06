Pro Wrestling Noah Monday Magic Night 5 Results – October 6, 2025

Non Title Triple Threat Match

The Crush Boys (Titus Alexander & Starboy Charlie) defeated Jack Morris & Danny Dugan & Junior Heavyweight Tag Team Champions Los Golpeadores (Dragon Bane & Alpha Wolf) via Big Ugly on Duggan (11:24)

Tag Team Match

Tatsumi Fujinami & Leona defeated Maybach Taniguchi & The Mummy via Dragon Sleeper on Taniguchi (9:21)

10 Man Tag Team Match

All Rebellion (National Champion Galeno, Kai Fujimura, Kaito Kiyomiya, Alejandro & Harutoki) defeated Nathan De Wing, Iker Navarro, Sito Sanchez, Eddie Vergara & Joey Trace via Shining Lancer on Wing (11:31)

6 Woman Tag Team Match

Takumi Iroha, Mio Momono & Senka Akatsuki vs Utami Hayashishita, Mayu Iwatani & Seri Yamaoka ends in a Time Limit Draw (20:00)

Hardcore Title Match

Hayata (c) defeated Yuko Miyamoto (15:11) (STILL CHAMPION!!!)