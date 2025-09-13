Pro Wrestling Noah N1 Victory Night 3 Results – September 13, 2025
6 Man Tag Team Match
Hardcore Champion Hayata & All Rebellion (Kai Fujimura & Alejandro) defeated Junior Heavyweight Tag Team Champions Los Golpeadores (Alpha Wolf & Dragon Bane) & Junta Miyawaki via 403 Impact on Miyawaki (10:58)
Triple Threat Tag Team Match
Daiki Odashima & Harutoki defeated Black Menso-re & Amakusa & Team Noah (Atsushi Kotoge & Hajime Ohara) via Roll Up on Menso-re (7:08)
Non Title Block B Match Of The 2025 N1 Victory
National Champion Galeno (6) defeated Daiki Inaba (2) via Galeno Special (11:47)
Block B Match Of The 2025 N1 Victory
Jack Morris (8) defeated Naomichi Marufuji (4) via Tiger Driver (11:04)
Non Title Block A Match Of The 2025 N1 Victory
GHC Heavyweight Champion Kenta (2) defeated Daga (2) via Go 2 Sleep (13:34)
Block A Match Of The 2025 N1 Victory
Ulka Sasaki (2) defeated GHC Tag Team Champion Masa Kitamiya (2) via DQ (8:53)
Block A Match Of The 2025 N1 Victory
Kazuyuki Fujita (6) defeated Manabu Soya (2) via Beast Bomb (14:23)
Cancel Match
Block B Match Of The 2025 N1 Victory
Harutoki (2) defeated Ozawa (0) via forfeit
Standings After Night 3
Block A
1st Place- Kazuyuki Fujita (6 Points) (3-0)
2nd Place- GHC Tag Team Champion Masa Kitamiya (4 Points) (2-1)
Last Place- GHC Heavyweight Champion Kenta, Ulka Sasaki & Daga (2 Points) (1-2) & Kaito Kiyomiya, Manabu Soya & Tetsuya Endo (2 Points) (1-1)
Block B
1st Place- Jack Morris (8 Points) (4-0)
2nd Place- National Champion Galeno (6 Points) (3-0)
3rd Place- Naomichi Marufuji & Ricky Knight Jr (4 Points) (2-1)
4th Place- Daiki Inaba & Kenoh (2 Points) (1-2) & Harutoki (2 Points) (1-1)
Last Place- Ozawa (0 Points) (0-7) (He had to forfeit his last 6 matches)