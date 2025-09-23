Pro Wrestling Noah N1 Victory Night 9 Results – September 23, 2025
8 Man Tag Team Match
GHC Heavyweight Champion Kenta, Manabu Soya, Ulka Sasaki & Tetsuya Endo defeated National Champion Galeno, Ricky Knight Jr, Daiki Inaba & Kenoh via Death Valley Bomb on Inaba (9:31)
Tag Team Match
Hardcore Champion Hayata & Daiki Odashima defeated Team 2000X (GHC Tag Team Champion Takashi Sugiura & Daga) via DQ (3:43)
Daga defeated Yoshi Tatsu via Chokeslam (0:32)
8 Man Tag Team Match
Team Noah (Mohammad Yone, Go Shiozaki & Atsushi Kotoge) & Kazuyuki Fujita defeated All Rebellion (Kaito Kiyomiya & Harutoki), Naomichi Marufuji & Shuhei Taniguchi via Lariat on Taniguchi (6:05)
Yo Hey defeated Tadasuke via DQ (3:48)
Tag Team Match
Junta Miyawaki & Eita defeated Junior Heavyweight Champion Hiromu Takahashi & Amakusa via Trauma on Amakusa (11:01)
Junior Heavyweight Tag Team Titles Match
Los Golpeadores (Dragon Bane & Alpha Wolf) (c) defeated All Rebellion (Kai Fujimura & Alejandro) via Santa Maria on Alejandro (11:50) (STILL CHAMPIONS!!!)
Finals Of The 2025 N1 Victory
Block A Winner GHC Tag Team Champion Masa Kitamiya defeated Block B Winner Jack Morris via Stranglehold Gamma (22:40)