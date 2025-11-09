Stardom Goddess Of Stardom Tag League Night 3 Results – November 9, 2025

Mi Vida Loca (Akira Kurogane & Bozilla) (2) defeated High Speed Champion Mei Seira & Yuna Mizumori (2) via Sit Down Powerbomb on Seira (10:32)

Teotleco & Osita (4) defeated Empress Nexus Venus (Waka Tsukiyama & Rian) (0) via Super Patada on Tsukiyama (7:19)

God’s Eye (Rana Yagami & Hina) (2) defeated Miku Kanae & Sareee (2) via Modified Jackhammer on Kanae (8:53)

Triple Threat 6 Woman Tag Team Match

Stars (Bea Priestley, Saya Iida & Momo Kohgo) defeated Cosmic Angels (New Blood Tag Team Champions Sayaka Kurara & Aya Sakura & Natsupoi) & HATE (Artist Of Stardom Champions Wonder Of Stardom Champion Konami & Rina & World Of Stardom Champion Saya Kamitani) via Iidabashi on Konami (13:29)

God’s Eye (Saki Kashima & Syuri) (4) defeated 02 Line (Miyu Amasaki & AZM) (2) via Byako on Amasaki (10:19)

Future Of Stardom Champion Hanako & Megan Bayne (4) defeated Tokyo Towers (Ami Sourei & Lady C) (0) via JP Coaster on Lady C (13:28)

Standings After Night 3

Red Goddess

1st Place- Cosmic Angels (Saori Anou & Natsupoi) (4 Points) (2-0) & Teotleco & Osita (4 Points) (2-1)

2nd Place- Goddess Of Stardom Champions BMI2000 (2 Points) (1-0), High Speed Champion Mei Seira & Yuna Mizumori & Mi Vida Loca (Akira Kurogane & Bozilla) (2 Points) (1-1) & God’s Eye (Rana Yagami & Hina) & Miku Kanae & Saree (2 Points) (1-2)

Last Place- Empress Nexus Venus (0 Points) (0-2)

Blue Goddess

1st Place- Future Of Stardom Champion Hanako & Megan Bayne & Stars (4 Points) (2-0) & God’s Eye (Saki Kashima & Syuri) (4 Points) (2-1)

2nd Place- Artist Of Stardom Champions HATE (2 Points) (1-0) & 02 Line (2 Points) (1-2)

Last Place- New Blood Tag Team Champions Cosmic Angels (Sayaka Kurara & Aya Sakura) & Mi Vida Loca (Rina Yamashita & Suzu Suzuki) (0 Points) (0-2) & Tokyo Towers (0 Points) (0-1)