Pro Wrestling Noah Sunny Voyage Night 48 Results – December 20, 2025
Tag Team Match
Junior Heavyweight Tag Team Champion Daiki Odashima & Hiroto Tsuruya defeated Yuto Koyonagi & Midori Takahashi via Dead End on Takahashi (10:54)
Tag Team Match
Junta Miyawaki & Amakusa defeated Black Menso-re & Alejandro via German Suplex on Black Menso-re (9:30)
Tag Team Match
Passionate Ratels (Manabu Soya & Saxon Huxley) defeated All Rebellion (Kaito Kiyomiya & Harutoki) via Neck Hanging Bomb on Harutoki (11:43)
8 Man Tag Team Match
GHC Tag Team Champions Naomichi Marufuji & Kenoh & Team Noah (Atsushi Kotoge & Hi69) defeated Hardcore Champion Hayata, Yuto Kikuchi, Tetsuya Endo & Ulka Sasaki via Maruken on Hayata (12:56)
Eita defeated Kai Fujimura via Numero Uno (9:54)
6 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Tag Team Champion Daga, GHC Heavyweight Champion Yoshiki Inamura & Will Kroos defeated Team 2000X (Masa Kitamiya, Takashi Sugiura & Tadasuke) via Discharge on Tadasuke (15:55)