Pro Wrestling Wave Catch The Wave Finals Results – July 12, 2026
7 Woman Battle Royal
Natsumi Mochi wins last eliminated Momoka Hanazono & Sumire Natsu (17:45)
Semi Final Match Of The 2026 Catch The Wave
Breaker Block Winner 3 Haruka Umesaki defeated Breaker Block Winner 1 Mirai via Pinfall (10:01)
Non Title Semi Final Match Of The 2026 Catch The Wave
Surge Block Winner 2 Honoka defeated Swell Block Winner 1 Regina Di Wave Champion Itsuki Aoki via Leg Roll Clutch Hold (7:35)
Tag Team Match
Maika Ozaki & Saki defeated Arisa Shinose & Saran via Seralism Buster on Saran (11:06)
8 Woman Tag Team Match
Kakeru Sekiguchi, Rina Yamashita, Cohaku & Yuuri defeated Konomi Hori, Miria Kouga, Saito & Anna via Diving Body Press on Anna (14:18)
Finals Of The Elizabeth Block Of The 2026 Catch The Wave
Yumi Ohka defeated Kaori Yoneyama & Miyako Matsumoto via Tower Hacker Bomb on Matsumoto (7:47)
Finals Of The 2026 Catch The Wave
Breaker Block Winner 3 Haruka Umesaki defeated Surge Block Winner 2 Honoka via Blast (12:52)