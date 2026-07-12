Sunday, July 12, 2026
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Pro Wrestling Wave Catch The Wave Finals Results – July 12, 2026

By
Ethan Black
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Pro Wrestling Wave
Pro Wrestling Wave

Pro Wrestling Wave Catch The Wave Finals Results – July 12, 2026

7 Woman Battle Royal
Natsumi Mochi wins last eliminated Momoka Hanazono & Sumire Natsu (17:45)

Semi Final Match Of The 2026 Catch The Wave
Breaker Block Winner 3 Haruka Umesaki defeated Breaker Block Winner 1 Mirai via Pinfall (10:01)

Non Title Semi Final Match Of The 2026 Catch The Wave
Surge Block Winner 2 Honoka defeated Swell Block Winner 1 Regina Di Wave Champion Itsuki Aoki via Leg Roll Clutch Hold (7:35)

Tag Team Match
Maika Ozaki & Saki defeated Arisa Shinose & Saran via Seralism Buster on Saran (11:06)

8 Woman Tag Team Match
Kakeru Sekiguchi, Rina Yamashita, Cohaku & Yuuri defeated Konomi Hori, Miria Kouga, Saito & Anna via Diving Body Press on Anna (14:18)

Finals Of The Elizabeth Block Of The 2026 Catch The Wave
Yumi Ohka defeated Kaori Yoneyama & Miyako Matsumoto via Tower Hacker Bomb on Matsumoto (7:47)

Finals Of The 2026 Catch The Wave
Breaker Block Winner 3 Haruka Umesaki defeated Surge Block Winner 2 Honoka via Blast (12:52)

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