Pro Wrestling Wave Shizuoka Wave Results – September 15, 2025

Tag Team Match

Itsuki Aoki & Mizuki Kato defeated Yuko Sakurai & Sumika Yanagawa via Diving Body Press on Yanagawa (14:12)

6 Woman Tag Team Match

Sumire Natsu, Maika Ozaki & Saki defeated Yumi Ohka, Saran & Cherry via Argentine Buster on Saran (19:42)

Unagi Sayaka defeated Shin Sakura Hirota via Wandering (14:55)

2nd Round Match Of The 2025 DualShock Wave Tournament

Yuki Miyazaki & Risa Sera defeated Haruka Umesaki & Honoka via Death Valley Bomb on Honoka (18:05)

Regina Di Wave Title Match

Cohaku (c) defeated Rina Amikura via Pinfall (15:15) (STILL CHAMPION!!!)