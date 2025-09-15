Pro Wrestling Wave Shizuoka Wave Results – September 15, 2025
Tag Team Match
Itsuki Aoki & Mizuki Kato defeated Yuko Sakurai & Sumika Yanagawa via Diving Body Press on Yanagawa (14:12)
6 Woman Tag Team Match
Sumire Natsu, Maika Ozaki & Saki defeated Yumi Ohka, Saran & Cherry via Argentine Buster on Saran (19:42)
Unagi Sayaka defeated Shin Sakura Hirota via Wandering (14:55)
2nd Round Match Of The 2025 DualShock Wave Tournament
Yuki Miyazaki & Risa Sera defeated Haruka Umesaki & Honoka via Death Valley Bomb on Honoka (18:05)
Regina Di Wave Title Match
Cohaku (c) defeated Rina Amikura via Pinfall (15:15) (STILL CHAMPION!!!)