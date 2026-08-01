Sendai Girls In Shinjuku Face Results – August 1, 2026
Senka Akatsuki defeated Reina Takano via Pinfall (6:58)
Tag Team Match
Chi Chi & Miria Kouga defeated Yura Suzuki & Miku Kanae via Spin Kick (7:14)
Tag Team Match
Bob Bob Momo Banana (Yurika Oka & Mio Momono) vs. Hiroyo Matsumoto & Ryo Mizunami ends in a Time Limit Draw (15:00)
Manami defeated Zones via Four! Press (8:28)
Non Title Match
Sendai Girls Tag Team Champions Red Energy (Mika Iwata & Miyuki Takase) defeated Yuna & Veny via Silver Next on Yuna (13:45)
Champion vs. Champion Match
Sendai Girls World Champion Chihiro Hashimoto defeated Junior Champion Spike Nishimura via Powerbomb (12:20)