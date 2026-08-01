Monday, August 3, 2026
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Sendai Girls In Shinjuku Face Results – August 1, 2026

By
Ethan Black
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Sendai Girls In Shinjuku Face
Sendai Girls In Shinjuku Face

Sendai Girls In Shinjuku Face Results – August 1, 2026

Senka Akatsuki defeated Reina Takano via Pinfall (6:58)

Tag Team Match
Chi Chi & Miria Kouga defeated Yura Suzuki & Miku Kanae via Spin Kick (7:14)

Tag Team Match
Bob Bob Momo Banana (Yurika Oka & Mio Momono) vs. Hiroyo Matsumoto & Ryo Mizunami ends in a Time Limit Draw (15:00)

Manami defeated Zones via Four! Press (8:28)

Non Title Match
Sendai Girls Tag Team Champions Red Energy (Mika Iwata & Miyuki Takase) defeated Yuna & Veny via Silver Next on Yuna (13:45)

Champion vs. Champion Match
Sendai Girls World Champion Chihiro Hashimoto defeated Junior Champion Spike Nishimura via Powerbomb (12:20)

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