Stardom 5 Star Grand Prix Night 12 Results – August 20, 2025

1st Round Match Of The 2025 5 Star Grand Prix

Blue Stars Block B Winner 2 Suzu Suzuki defeated Blue Stars Block A Winner 3 Bozilla via German Suplex (11:40) (She will face Saori Anou in the Quarter Finals)

1st Round Match Of The 2025 5 Star Grand Prix

Red Stars Block B Winner 2 Artist Of Stardom Champion AZM defeated Red Stars Block A Winner 3 Hanan via Numero Uno (10:00) (Recommend) (She will face Saya Kamitani in the Quarter Finals)

1st Round Match Of The 2025 5 Star Grand Prix

Blue Stars Block B Winner 3 Momo Watanabe defeated Blue Stars Block A Winner 2 Ami Sourei via Peach Sunrise (11:41) (She will face Sareee in the Quarter Finals)

1st Round Match Of The 2025 5 Star Grand Prix

Red Stars Block B Winner 3 Rina defeated Red Stars Block A Winner 2 Bea Priestley via Jackknife Pin (11:29) (She will face Natsupoi in the Quarter Finals)

Tag Team Match

Ema Maishima & Yuria Hime defeated Kikyo Furusawa & Akira Kurogane via Modified Neckscissors on Furusawa (5:41)

Quarter Final Match Of The 2025 5 Star Grand Prix

Blue Stars Block A Winner 1 Saori Anou defeated Blue Stars Block B Winner 2 Suzu Suzuki via Special Pottering (11:11)

Champion vs. Champion Quarter Final Match Of The 2025 5 Star Grand Prix

Red Stars Block B Winner 2 Artist Of Stardom Champion AZM defeated Red Stars Block A Winner 1 World Of Stardom Champion Saya Kamitani via Azumi Sushi (12:27) (Recommend)

Non Title Quarter Final Match Of The 2025 5 Star Grand Prix

Blue Stars Block B Winner 3 Momo Watanabe defeated Blue Stars Block B Winner 1 IWGP Women’s Champion Sareee via Peach Sunrise (15:13) (She will face Saori Anou in the Semi Finals)

Quarter Final Match Of The 2025 5 Star Grand Prix

Red Stars Block B Winner 3 Rina defeated Red Stars Block B Winner 1 Natsupoi via Hydrangea (13:21) (Recommend) (She will face AZM in the Semi Finals)

Semi Finals (August 23rd)

Red Stars Block B Winner 2 Artist Of Stardom Champion AZM vs. Red Stars Block B Winner 3 Rina

Blue Stars Block A Winner 1 Saori Anou vs. Blue Stars Block B Winner 3 Momo Watanabe