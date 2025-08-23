Stardom 5 Star Grand Prix Night 13 Results – August 23, 2025
Fatal 4 Way Tag Team Match
Stars (Momo Kohgo & Yuria Hime) defeated Ema Maishima & Kikyo Furusawa, God’s Eye (Kiyoka Kotatsu & Lady C) & HATE (Fukigen Death & Azusa Inaba) via Armlock Figure 4 Necklock on Maishima (6:09) (Pre Show)
6 Woman Tag Team Match
HATE (World Of Stardom Champion Saya Kamitani, Natsuko Tora & Ruaka) defeated Wing Gori (Saya Iida & Hanan) & Bea Priestley via Star Crusher on Iida (8:06)
Semi Final Match Of The 2025 5 Star Grand Prix
Red Stars Block B Winner 2 Artist Of Stardom Champion AZM defeated Red Stars Block B Winner 3 Rina via Azumi Sushi (15:33)
Semi Final Match Of The 2025 5 Star Grand Prix
Blue Stars Block B Winner 3 Momo Watanabe defeated Blue Stars Block A Winner 1 Saori Anou via Peach Sunrise (14:02) (She will face AZM in the Finals)
6 Woman Tag Team Match
Cosmic Angels (Sayaka Kurara, Aya Sakura & Natsupoi) defeated Empress Nexus Venus (New Blood Tag Team Champions Waka Tsukiyama & Hanako & Rian) via Sakuracchi on Tsukiyama (8:11)
Non Title Triple Threat Match
Yuna Mizumori defeated Saki Kashima & High Speed Champion Mei Seira via Supergirl on Kashima (4:51)
6 Woman Tag Team Match
Mi Vida Loca (Akira Kurogane, Rina Yamashita & Suzu Suzuki) defeated FWC (Koguma & Hazuki) & Dark Silueta via Splash Mountain on Koguma (11:03)
Tag Team Match
God’s Eye (Tomoka Inaba & Ami Sourei) defeated Artist Of Stardom Champions (Wonder Of Stardom Champion Starlight Kid & Miyu Amasaki) via Ichishibo ashiya Tomoka jime (11:11)
Future Of Stardom Title Match
Hina (c) defeated Rana Yagami via STF (11:14) (STILL CHAMPION!!!)
IWGP Women’s Title Match
Sareee (c) defeated Konami via Wrist Clutch Uranage (18:15) (STILL CHAMPION!!!)
Finals Of The 2025 5 Star Grand Prix
Blue Stars Block B Winner 3 Momo Watanabe defeated Red Stars Block B Winner 2 Artist Of Stardom Champion AZM via Peach Thunder (21:11) (Recommend)