Stardom 5 Star Grand Prix Night 13 Results – August 23, 2025

Fatal 4 Way Tag Team Match

Stars (Momo Kohgo & Yuria Hime) defeated Ema Maishima & Kikyo Furusawa, God’s Eye (Kiyoka Kotatsu & Lady C) & HATE (Fukigen Death & Azusa Inaba) via Armlock Figure 4 Necklock on Maishima (6:09) (Pre Show)

6 Woman Tag Team Match

HATE (World Of Stardom Champion Saya Kamitani, Natsuko Tora & Ruaka) defeated Wing Gori (Saya Iida & Hanan) & Bea Priestley via Star Crusher on Iida (8:06)

Semi Final Match Of The 2025 5 Star Grand Prix

Red Stars Block B Winner 2 Artist Of Stardom Champion AZM defeated Red Stars Block B Winner 3 Rina via Azumi Sushi (15:33)

Semi Final Match Of The 2025 5 Star Grand Prix

Blue Stars Block B Winner 3 Momo Watanabe defeated Blue Stars Block A Winner 1 Saori Anou via Peach Sunrise (14:02) (She will face AZM in the Finals)

6 Woman Tag Team Match

Cosmic Angels (Sayaka Kurara, Aya Sakura & Natsupoi) defeated Empress Nexus Venus (New Blood Tag Team Champions Waka Tsukiyama & Hanako & Rian) via Sakuracchi on Tsukiyama (8:11)

Non Title Triple Threat Match

Yuna Mizumori defeated Saki Kashima & High Speed Champion Mei Seira via Supergirl on Kashima (4:51)

6 Woman Tag Team Match

Mi Vida Loca (Akira Kurogane, Rina Yamashita & Suzu Suzuki) defeated FWC (Koguma & Hazuki) & Dark Silueta via Splash Mountain on Koguma (11:03)

Tag Team Match

God’s Eye (Tomoka Inaba & Ami Sourei) defeated Artist Of Stardom Champions (Wonder Of Stardom Champion Starlight Kid & Miyu Amasaki) via Ichishibo ashiya Tomoka jime (11:11)

Future Of Stardom Title Match

Hina (c) defeated Rana Yagami via STF (11:14) (STILL CHAMPION!!!)

IWGP Women’s Title Match

Sareee (c) defeated Konami via Wrist Clutch Uranage (18:15) (STILL CHAMPION!!!)

Finals Of The 2025 5 Star Grand Prix

Blue Stars Block B Winner 3 Momo Watanabe defeated Red Stars Block B Winner 2 Artist Of Stardom Champion AZM via Peach Thunder (21:11) (Recommend)