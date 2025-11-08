Stardom Goddess Of Stardom Tag League Night 1 Results – November 7, 2025

Momo Kohgo defeated Ema Maishima via Backtwist (7:20) (Pre Show)

Non Title Match

World Of Stardom Champion Saya Kamitani defeated Kikyo Furusawa via Boston Crab (5:34)

Champions vs. Champions Blue Goddess Match Of The 2025 Goddesses Of Stardom Tag League

Artist Of Stardom Champions HATE (Konami & Rina) (2) defeated New Blood Tag Team Champions Cosmic Angels (Aya Sakura & Sayaka Kurara) (0) via Triangle Lancer on Sakura (10:26)

Blue Goddess Match Of The 2025 Goddesses of Stardom Tag League

Stars (Bea Priestley & Saya Iida) (2) defeated 02 Line (Miyu Amasaki & AZM) (0) via lan B on Amasaki (9:36)

Blue Goddess Match Of The 2025 Goddesses of Stardom Tag League

God’s Eye (Saki Kashima & Syuri) (2) defeated Mi Vida Loca (Rina Yamashita & Suzu Suzuki) (0) via Kishikaisei on Yamashita (8:13)

Red Goddess Match Of The 2025 Goddesses of Stardom Tag League

High Speed Champion Mei Seira & Yuna Mizumori (2) defeated Sareee & Miku Kanae & Sareee (0) via Kumamoto No Fuchinkan on Kanae (10:36)

8 Woman Tag Team Match

Empress Nexus Venus (Future Of Stardom Champion Hanako, Waka Tsukiyama & Rian) & Megan Bayne defeated Mi Vida Loca (Akira Kurogane & Bozilla) & Tokyo Towers (Ami Sourei & Lady C) via Running Powerbomb on Kurogane (11:33)

Red Goddess Match Of The 2025 Goddesses Of Stardom Tag League

Cosmic Angels (Saori Anou & Natsupoi) (2) defeated Teotleco & Osita (0) via Fairy Magic on Teotleco (14:46)

Non Title Red Goddess Match Of The 2025 Goddesses Of Stardom Tag League Goddess Of Stardom Champions BMI2000 (Natsuko Tora & Ruaka) (2) defeated God’s Eye (Rana Yagami & Hina) (0) via Dharma German Suplex Hold on Hina (10:02)

Standings After Night 1

Red Goddess

1st Place- Goddess Of Stardom Champions BMI2000, High Speed Champion Mei Seira & Yuna Mizumori & Cosmic Angels (Saori Anou & Natsupoi) (2 Points) (1-0)

Last Place- Miku Kanae & Sareee, Teotleco & Osita & God’s Eye (Rana Yagami & Hina) (0 Points) (0-1) & Mi Vida Loca (Akira Kurogane & Bozilla) & Empress Nexus Venus (0 Points) (0-0)

Blue Goddess

1st Place- Artist Of Stardom Champions HATE, God’s Eye (Saki Kashima & Syuri) & Stars (2 Points) (1-0)

Last Place- New Blood Tag Team Champions Cosmic Angels (Sayaka Kurara & Aya Sakura), Mi Vida Loca (Rina Yamashita & Suzu Suzuki) & 02 Line (0 Points) (0-1) & Future Of Stardom Champion Hanako & Megan Bayne & Tokyo Towers (0 Points) (0-0)