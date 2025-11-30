Stardom Goddess Of Stardom Tag League Night 13 Results – November 30, 2025
Non Title Semi Final Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League
Blue Goddess Winners 2 New Blood Tag Team Champions Cosmic Angels (Sayaka Kurara & Aya Sakura) defeated Blue Goddess Winners 1 Future Of Stardom Champion Hanako & Megan Bayne via Sakuracchi by Sakura against Hanako (10:55)
Non Title Semi Final Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League
Red Goddess Winners 1 Goddess Of Stardom Champions BMI2000 (Natsuko Tora & Ruaka) defeated Red Goddess Winners 3 (Akira Kurogane & Bozilla) via Inside Cradle on Bozilla (10:30)
Tag Team Match
Empress Nexus Venus (Waka Tsukiyama & Rian) defeated Artist Of Stardom Champions HATE (Wonder Of Stardom Champion Konami & Rina) via Inside Cradle on Rina (0:57)
Triple Threat Match
Suzu Suzuki defeated Ema Maishima & Lady C via Gran Maestro De Tequila against Maishima (4:42)
6 Woman Tag Team Match
Neo Genesis (High Speed Champion Mei Seira, Miyu Amasaki & AZM) defeated Kikyo Furusawa, Teotleco & Osita via Azumi Sushi on Furusawa (5:09)
8 Woman Tag Team Match
God’s Eye (Ami Sourei, Tomoka Inaba, Kiyoka Kotatsu & Hina) defeated Stars (Bea Priestley, Momo Kohgo, Yuria Hime & Saya Iida) via Cross Facelock on Hime (9:24)
Tag Team Match
Cosmic Angels (Yuna Mizumori & Natsupoi) defeated Miku Kanae & Sareee via Fairing Ring on Kanae (9:30)
Tag Team Match
God’s Eye (IWGP Women’s Champion Syuri & Rana Yagami) defeated HATE (World Of Stardom Champion Saya Kamitani & Azusa Inaba) via Ryuen on Inaba (9:44)
Champion vs. Champion Finals Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League
Blue Goddess Winners 2 New Blood Tag Team Champions Cosmic Angels (Sayaka Kurara & Aya Sakura) defeated Red Goddess Winners 1 Goddess Of Stardom Champions BMI2000 (Natsuko Tora & Ruaka) (17:29)